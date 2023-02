Antwerpse moskee overspoeld met hulpgoederen: “Eerste camion al richting Turkije vertrokken”

BerchemEr rolt een golf van solidariteit door het Antwerpse district Berchem. Tot diep in de nacht zijn mensen hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbeving naar de Selimiye moskee komen brengen. Nadat alles is gesorteerd - een huzarenstukje! - worden de spullen per vrachtwagen naar Turkije gebracht. “Deze ramp raakt niet alleen onze gemeenschap. Héél Berchem springt in de bres. Het is hartverwarmend.”

Sinds maandagochtend - kort na het uitbreken van de vreselijke ramp in Turkije en Syrië - is het aan de Selimiye moskee in de Generaal Drubbelstraat in Berchem een gekrioel van jewelste. Mensen van de moskeegemeenschap, maar ook omwonenden, lopen af en aan met hulpgoederen. Dekens, slaapzakken, kussens, jassen, truien, handschoenen… Maar ook: babyvoeding, luiers en maandverband. Op een bepaald moment liggen de spullen metershoog in de gangen van de moskee en is er - letterlijk - geen doorkomen meer aan.

“Het is ongelofelijk wat deze ramp losmaakt”, zeggen vrijwilligers Oguzhan Bali en Meltem Bektas. “Niet alleen in onze gemeenschap. Maar ook daarbuiten. Héél Berchem springt in de bres. Het is hartverwarmend.” Mensen zijn vooral warme spullen komen afgeven, merkt Oguzhan op. “En dat is goed, het is in de rampgebieden bitter koud. Erg genoeg, hebben we gehoord dat het er ook nog eens is beginnen sneeuwen.”

Quote We zijn dan wel (tijdelijk) gestopt met spullen in ontvangst te nemen. Dat betekent niet dat er geen hulp meer welkom is. We roepen nu op om vooral geld voor de slachtof­fers te storten Oguzhan Bali en Meltem Bektas

Tot diep in de nacht zijn mensen spullen komen afgeven. Mensen van de moskee gingen ook van deur tot deur om goederen op te halen. Maar nu wordt vriendelijk gevraagd om niet langer te doneren. “We zijn momenteel alles aan het sorteren in een kartonnen dozen aan het steken. Daar hebben we nu onze handen méér dan met vol”, zegt Meltem. “We zijn dan wel (tijdelijk) gestopt met spullen in ontvangst te nemen. Dat betekent niet dat er geen hulp meer welkom is. We roepen nu op om vooral geld voor de slachtoffers te storten.”

Eerste camion vertrokken

Eenmaal ingepakt, gaan de hulpgoederen per vrachtwagen van Berchem naar de getroffen gebieden. “Vannacht is al een eerste camion vertrokken”, vertellen Oguzhan en Meltem. “En vermoedelijk vertrekt er vrijdag een tweede. Bedoeling is om de spullen af te geven aan de lokale autoriteiten. Daar zélf hulp bieden is momenteel niet aan de orde.”

De aardbeving in Turkije treft de hechte Berchemse moskee in het hart. Gelukkig blijkt niemand van de gemeenschap getroffen. “Er was wel grote ongerustheid over de ouders van een koppel uit Antwerpen die in het gebied verblijven. Gelukkig hebben we bericht gekregen dat ze ongedeerd zijn. Ze hebben de aardbeving meegemaakt en zijn uiteraard wel diep onder de indruk.”

Volledig scherm Tot diep in de nacht zijn mensen hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije naar de Selimiye moskee komen brengen. © RV

Volledig scherm Tot diep in de nacht zijn mensen hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije naar de Selimiye moskee komen brengen. © RV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.