Antwerpse luchthaven heeft corona stilaan verteerd: 240.000 passagiers in 2022

AntwerpenNet geen 240.000 passagiers: dat is het bilan van de Luchthaven Antwerpen in het voorbije 2022. “Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er weer volop worden gereisd”, zegt algemeen directeur Eric Dumas. “Tussen april en augustus haalden we hetzelfde aantal passagiers als in 2019.”

Twee cruciale momenten tekenden het voorbije jaar op Antwerp Airport. Van 19 september tot 25 oktober was er een volledige heraanleg van de start- en landingsbaan om ook in de komende decennia veilig te kunnen landen en opstijgen. In december kwam het nieuws dat een sluiting van de luchthaven alvast voor 2040 van tafel is. De Vlaamse overheid laat ook toe dat het aantal vluchten voor toeristen én zakenlui verder mag groeien. Dat scenario zint de gemeente Borsbeek niet. Ook burgerplatform Vliegerplein ziet dat totaal niet zitten.

Met 239.500 passagiers deed de luchthaven het 63 procent beter dan in 2021, al waren er toen veel meer reisbeperkingen door de pandemie. Vergeleken met 2019 (het laatste pre-coronajaar) scoort 2022 nog 21 procent lager.

“Groei naar 310.000"

Topman Eric Dumas lijkt voorstander van een geleidelijke groei. “We willen tegen 2025 jaarlijks meer dan 310.000 passagiers halen. Het recent opstarten van de route naar Bolzano met SkyAlps en de herlancering van de vluchten naar London City met Luxair – in januari – moeten daartoe bijdragen.”

De grootste klant van Antwerp Airport is uiteraard TUI fly. “Zij nemen dit jaar grotere en zuinigere toestellen in gebruik. Zo zullen nog meer reizigers via Antwerpen kunnen vertrekken. Intussen blijven we inzetten op nieuwe routes en hopen we maatschappijen te kunnen overtuigen om voor Antwerpen te kiezen.”

Zakenvluchten boomen

Het zakelijke segment boekt in 2022 recordcijfers. Tegenover 2021 is een groei van 30 procent opgetekend. Ook vergeleken met 2019 is er nog 13 procent vooruitgang. Dumas: “De markt herstelde zich snel na de coronapandemie. We hebben de bloei te danken aan de privéjets van FlyingGroup, ASL Group en The Aviation Factory.”

Dit jaar kun je vanuit Antwerpen naar elf bestemmingen vliegen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.