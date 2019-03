Antwerpse lage-emissiezone wordt niet groter, maar stad verstrengt wel normen

ONZE TIPS VOOR HET WEEKEND

15:56 De tekeningen zijn kinderlijk eenvoudig en toch blijft Nijntje jong en oud inspireren. Bedenker Dick Bruna slaagt er in met zijn verhalen de verbeelding van de allerkleinste te prikkelen. In bibliotheek Arena in Deurne zal Griet Janssens de mooiste verhalen van Nijntje tot leven wekken tijdens een gezellige voorleessessie voor kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar. Die start om 11 uur in de bibliotheek op het Arenaplein in Deurne. Deelnemen is volledig gratis. Meer info vind je op www.ccdeurne.be.