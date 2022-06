Antwerpse lage-emissiezone sputtert voor buitenlandse chauffeurs: jongste drie jaar zijn 7 miljoen euro aan boetes voor Fransen en Nederlanders nog niet geïnd

Antwerpen Bekendste frituuruit­baat­ster van 't stad speelt zichzelf in nieuwe theater­voor­stel­ling: “Ik gebruik mijn ervaring in de frituur in mijn rol”

Van een carrièreswitch gesproken: nu staat ze nog frieten te bakken in Frituur Number One, binnenkort staat ze op de planken in het Fakkeltheater. Maria Vanlommel, de bekendste en meest legendarische frituuruitbaatster van Antwerpen, speelt dit najaar zichzelf in de nieuwe theatervoorstelling ‘Maria van ’t frituur’. “Achter mijn toog speel ik ook toneel”, lacht Maria.

