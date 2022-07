Antwerpse kunstenares Caroline Van den Eynden (40) plots overleden

Caroline Van den Eynden – geboren en getogen in Antwerpen – studeerde interieurvormgeving en beeldende kunst aan de Antwerpse kunstacademie. Als kunstenares hield ze zich voornamelijk bezig met het maken van sculpturen en installaties. “Ik heb de drang om ruimtes te creëren waar ik mijn verlangens volledig kan vervullen en mijn ervaringen in vraag kan stellen”, aldus Van den Eynden over haar kunst. Met haar werk gooide ze hoge ogen: Van den Eynden exposeerde in heel Europa. In Antwerpen was de kunstenares verbonden aan de DMW Gallery in Borgerhout.