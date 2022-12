Antwerpse Kringwinkels gaan op maandag dicht: “Zo kunnen we verwarming twee dagen dichtdraaien”

Met de beslissing om de winkels in en rond Antwerpen op maandag te sluiten, hoopt Kringwinkel de financiële situatie onder controle te houden. “Op die manier kunnen we de verwarming op zaterdagavond dichtdraaien en pas dinsdagochtend opnieuw opstarten”, aldus Vrints. Hoe lang de sluitingsdag op maandag zal aanhouden is nog onduidelijk. “We zullen per kwartaal kijken naar de situatie en evalueren.”

De sluiting op maandag geldt concreet voor alle elf Kringwinkels in en rond Antwerpen. De drie stadswinkels: Kringwinkel Meir in de Otto Veniusstraat, Kringwinkel Centrum in de Lange Koepoortstraat en Kringwinkel circuit op het Nieuw Zuid. De Kringwinkels in de districten van Antwerpen: Kringwinkel Borgerhout in de Kroonstraat, Kringwinkel Kiel in de Abdijstraat, Kringwinkel Merksem in de Bredabaan en Kringwinkel Deurne in de Vosstraat. Buiten Antwerpen gaat het over de Kringwinkel Schoten in de Venstraat, Kringwinkel Brasschaat in de Bredabaan, Kringwinkel Kapellen in de Kapelsestraat en Kringwinkel Wijnegem in de Merksemsebaan.