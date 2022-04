Antwerpse Keurslager Michielsen blaast 50 kaarsjes uit

Antwerpen Babytheek heeft succesvol eerste jaar achter de rug met 347 uitlenin­gen

Op vrijdag 22 april viert Gezinsbond Antwerpen het éénjarig bestaan van de babytheek in het historisch pand in de Schermersstraat 32 in Antwerpen. Heel wat ouders vonden het afgelopen jaar hun weg naar de babytheek om babyspullen te ontlenen in plaats van nieuw aan te kopen. De babytheek is er voor het brede publiek, maar heeft ook bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

20 april