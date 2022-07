Antwerpse kerstwinkel verkoopt heel jaar door, ook tijdens hittegolf: “Verzamelaars leggen soms 350 euro neer voor een kerstbal. Een speciale, weliswaar”

Antwerpen Cocktails van Tom Barman en mosselen met frietjes: tiende editie van La Fête Des Belges in Zomerbar Spoor Noord ademt Belgische trots

Mosselen met frietjes, Belgisch bier en plaatjes van bij ons: voor de tiende keer op rij vindt op de nationale feestdag La Fête Des Belges plaats, dit keer in Zomerbar Spoor Noord. Organisatoren Mike De Peet en Anthony Van Isacker geven de gelegenheid om nog eens stil te staan bij de troeven van ons land: “Iedereen is welkom om zijn bescheidenheid opzij te zetten en te tonen wat we in huis hebben.”

17 juli