Antwerpse kaneelbroodjes van Have A Roll binnenkort ook in Amsterdam

BINNENKIJ­KEN. Van opereren met een prachtig uitzicht tot razendsnel­le liften: dit is het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZNA Cadix

Op 18 september is het zover: dan opent ZNA Cadix op het Eilandje. De laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar wij mochten al eens binnenkijken in het hoogtechnologische ziekenhuis met 290 kamers, 40 medische diensten en 22 verdiepingen. Van een verstopte deur tot een beweegparcours aan de gezellige buitenruimte: wandel even mee door de gangen van het nieuwe hart van de Antwerpse gezondheidszorg.