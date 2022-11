Antwerpse jeugdsector moet 23 medewerkers ontslaan

AntwerpenNa de heisa rond de cultuursubsidies met Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA), dreigt nu ook schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) in de vuurlinie terecht te komen. Door besparingen zal de Antwerpse jeugdsector in de toekomst namelijk zo’n 23 medewerkers moeten ontslaan. Dat blijkt uit een intern rapport van de sector, schrijft Gazet van Antwerpen donderdag.

Beels heeft beslist om de werkingsmiddelen van het professioneel jeugdwerk met slechts 2 procent te indexeren. Door de automatische indexering van de lonen stijgt de personeelskost wel met 11 procent. Organisaties als JES, KRAS en Formaat zijn daardoor genoodzaakt om medewerkers te ontslaan. Tegen het jaar 2024 belanden zo’n 23 jeugdwerkers op straat, berekende de sector op basis van de gemiddelde loonkost van hun medewerkers. Dat is bijna 15 procent van het totale aantal mensen dat het professioneel jeugdwerk in Antwerpen tewerkstelt.

Het sociaal middenveld wil nog niet reageren, maar beraadt zich binnenkort over een gedragen statement. In de interne nota wordt nochtans geen fraai toekomstbeeld geschetst van het jeugdwerk in Antwerpen. “Besparen op jeugdwerk betekent concreet dat de mensen wegvallen die het dichtst staan bij de jongeren die het het moeilijkst hebben. We snijden hierbij diep in het vel van de maatschappij”, klinkt het.

“Kaalslag”

Oppositiepartij Groen heeft het in een reactie over “een kaalslag op het Antwerpse jeugdwerk” en ziet een parallel met de rest van de stedelijke besparingen. “Alles wat voor verbinding en warmte zorgt in onze stad, moet eraan geloven”, zegt fractieleider in de gemeenteraad Ilse Van Dienderen. “Kinderen en jongeren die een warme veilige thuis vonden in het jeugdwerk, zullen nu aan hun lot over gelaten worden. De toekomst kleurt somber voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren in Antwerpen.”

Volgens Groen zal de besparing tot gevolg hebben dat in bepaalde wijken jeugdwerkingen moeten inkrimpen of zelfs stoppen, waardoor er nog amper een aanbod zou zijn voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. “Dat is nochtans essentieel om alle kinderen en jongeren kansen te geven voor de toekomst”, meent Van Dienderen. “Maar het aanbod is ook cruciaal om preventief grotere maatschappelijke problemen op te vangen en te voorkomen. Elke jeugdwerker meer, is nood aan een politieman of -vrouw minder.”

