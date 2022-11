Antwerpse jeugdsector moet 23 medewerkers ontslaan: “Alles wat voor verbinding en warmte zorgt in onze stad, moet eraan geloven”

Antwerpen/Amsterdam Een usb-stick en een corrupte loketbe­dien­de, meer heeft drugsbende niet nodig om havenbe­drijf te hacken: “We hebben totale controle”

De Nederlandse drugscrimineel Bob Z. uit Ridderkerk is tot twaalf jaar cel veroordeeld voor grootschalige cocaïne- en wapenhandel. Samen met een IT-specialist hackte hij het computersysteem van het havenbedrijf Antwerp Euroterminal (AET). Zo kreeg hij alle informatie die nodig was om containers met cocaïne uit de haven te halen. Voor de hacking volstond het om een loketbediende bij AET voor 10.000 euro om te kopen en haar een usb-stick met malware in haar handen te stoppen.

22 november