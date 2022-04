Antwerpse Jeugdraad wil meer middelen voor mentaal welzijn van jongeren

In de jeugdraad wisselen jongeren adviezen en voorstellen uit met de stad Antwerpen. Ze geven er hun mening over alles wat met kinderen en jeugd te maken heeft. De jeugdraad adviseert het politieke bestuur op vraag of op eigen initiatief. De Antwerpse jeugdraad organiseert ook activiteiten in samenwerking met verschillende organisaties. Zo was er onlangs een open jeugdraad op het Kiel, waarin tientallen jongeren kwamen nadenken over hun buurt.