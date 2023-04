Antwerpse horecaschool PIVA wordt voor 12 miljoen euro gerenoveerd: “Hoognodig, want opleidingen zitten in de lift”

Unieke hommage aan Frank Sinatra en Clara Cleymans als host: dit is de tweede editie van het Antwerp Spring Festival

Het Antwerp Spring Festival klopt na een succesvolle eerste editie af op een tweede klassiek muziekfestival van 14 tot 21 mei in de Handelsbeurs. In het programma prijkt fado naast symfonisch werk van Mahler en brengt een jazzpianist een verrassend pianoconcerto. Klassiek met een twist dus. “Dat is niet verwonderlijk want innovatie maakt deel uit van het DNA van de stad,” weet artistiek leider Benjamin Haemhouts.