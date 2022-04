Antwerpse haven zoekt oplossing om morsen plastic ‘pellets’ te voorkomen

Antwerpen ZNA lanceert vertaalapp voor anderstali­ge patiënten: "Google Vertalen is prima voor op vakantie, maar niet in een ziekenhuis”

Czy jestes na cos uczulony? Voor vele Belgen een onverstaanbare zin, maar wel eentje die het verschil kan betekenen mocht je ooit in een Pools ziekenhuis terechtkomen. Om anderstalige patiënten hier in Antwerpse ziekenhuizen te helpen, ontwikkelde Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) als eerste ziekenhuis in de Benelux een vertaalapp. De app bevat 350 vragen, antwoorden en instructies over 28 thema’s in 12 talen. “Om kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te verlenen, moet je op elk moment van de week de taal van de patiënt spreken.”

