Antwerpse haven gebruikt vanaf 2023 drones in de strijd tegen drijfvuil: “Verzamelen nu jaarlijks 50 ton afval in dokken”

Merksem Maxime (30) organi­seert leesclub voor kinderen met taalachter­stand: “Taal is rode draad van alles wat we doen in het leven”

Kinderen met een taalachterstand meer vertrouwd maken met het Nederlands: dat is de missie van het leesclubje ‘AlLeS kids’ van Maxime Balliu (30) uit Merksem. Zaterdag 5 februari oefende ze voor het eerst op lezen met vier kindjes in haar taalklasje in bib Park in Merksem. “Met mijn leesclubje creëer ik meer spreek- en leeskansen, want communicatie is zo enorm belangrijk”, aldus Maxime.

6 februari