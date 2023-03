Antwerpse haven blij met stikstofakkoord: “En nu snelle invoering”

“Alle partijen zien de ernst van de situatie in”, zegt de koepelvereniging van havenwerkgevers. “En de consensus dient zowel de belangen van burgers en industrie als die van landbouw en natuur. Het zal er nu op aan komen die wetgeving snel in uitvoering te brengen, zodat onze bedrijven het kader effectief kunnen gebruiken bij hun vergunningsaanvragen. Dit beoordelingskader is broodnodig voor de verdere in- en uitbreidingsprojecten in de haven. Verdere vertraging of juridische onzekerheid is onaanvaardbaar.”