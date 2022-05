Antwerpse Handelsbeurs decor van Belgisch-Nederlandse handelsmissie

De handelsmissie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel Liesje Schreinemacher en minister van Milieu Vivianne Heijnen. Voor België is minister Zuhal Demir (N-VA) aanwezig. “Europa heeft zware targets opgesteld”, klinkt het. “Alleen kunnen we het niet. België en Nederland zijn al 400 jaar koploper bij economische innovaties in Europa. Een gezonde rivaliteit houdt ons scherp.”

Om het belang van gezamenlijk optreden te onderschrijven, is donderdag ook een Memorandum of Understanding getekend voor het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland project BOUW-MIJN. Dat project moet de circulaire transitie in de bouwsector in Vlaanderen en Nederland versnellen. Denk daarbij aan ‘biobased’ materialen in wegen, bruggen en gebouwen.