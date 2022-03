Antwerpse drugsbaron Omar G. gearresteerd nadat hij zich misdraagt in Dubai

AntwerpenDe voortvluchtige Antwerpse topcrimineel Omar G. - bijnaam ‘Patje Haemers’ - is begin deze week opgepakt in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijft ‘Gazet van Antwerpen’. Opvallend: de voormalige kickbokser is niet gearresteerd op vraag van politie en gerecht in Antwerpen. Hij zou zich bij de lokale autoriteiten hebben doen opvallen door feiten in Dubai.