Antwerpse Dirk (64) steunt vrouwenteam tijdens Scheldecross: “We willen ongelijkheid in veldrijden wegwerken, ook al is er nog een lange weg te gaan”

ANTWERPENGendergelijkheid. Dat is waar Dirk Verbeeck (64) voor strijdt met zijn bedrijf Bonache. De prijs voor gendergelijkwaardigheid die Bonache dit jaar kreeg, weerspiegelt zich ook in het vrouwenwielerteam De Ceuster Bonache Cycling Team, dat zondag prominent aanwezig is op de Antwerpse Scheldecross. “Mannen en vrouwen zijn niet gelijk in veldrijden, kijk naar startgelden, vergoedingen en prijzengelden.”

Oersinjoor Dirk Verbeeck (64), ceo van het projectsourcingbedrijf Bonache, kreeg koers met de paplepel ingegeven. Zijn liefde voor de koers is naar eigen zeggen onvoorwaardelijk. “Als jong manneke was ik al fan van Roger De Vlaeminck. Ik ben zelfs een paar keer bij hem thuis geweest”, herbeleeft Dirk. “In de jaren zestig reden mijn ouders met mij naar de cross om voor hem te supporteren.”

“Als wegwielrenner nam hij ook deel aan Milaan-San Remo. Dat waren de momenten waarop mijn moeder mij te vroeg van school kwam halen en me verstopte voor m’n vader, zodat ik die wedstrijd kon zien”, lacht Dirk. “Ondertussen is mijn mama 89 jaar maar nog steeds mist ze geen seconde van de koers. Als er gefietst wordt, zowel op de weg als in het veld, kijkt ze. Niet alleen voor de schone benen van de mannen”, grinnikt hij verder. “Want ze volgt ook het vrouwenwielrennen en -veldrijden.”

De Ceuster Bonache Cycling Team

Met Bonache als tweede hoofdsponsor van het vrouwenteam is Dirk uiteraard aanwezig op de Scheldecross die zondag doorgaat op Linkeroever in Antwerpen. Het team wordt onder andere gerepresenteerd door toppers als Ellen Van Loy, Alicia Franck en Laura Verdonschot. Eén van de bochten op het parcours is ook naar Dirk vernoemd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ellen Van Loy van De Ceuster Bonache Cycling. © Belga

“Het verhaal van het wielerteam start bij Hannelore van Moove Forward, die binnen ons bedrijf de begeleiding verzorgt voor bepaalde opleidingen”, legt Dirk verder uit. “Ze vertelde mdat ze in het weekend naar het veldrijden ging en dat ze daar een jong team van uitsluitend Belgische vrouwen mentaal begeleidde. Ik ben er met haar beginnen over praten.”

“Vervolgens heeft zij mij een paar dagen later voorgesteld aan Davy De Ceuster van het gelijknamige bouwkranenbedrijf. Als sponsor was hij toen al betrokken bij het verhaal. Eén avond zaten we samen en legde Davy mij uit dat hij Ellen Van Loy als ervaren renster wou aantrekken om jongeren te begeleiden. Ik was meteen laaiend enthousiast en besliste onmiddellijk om in te stappen.”

Gendergelijkheid

Bonach won in september de prestigieuze ‘X² Award’ voor gendergelijkwaardigheid. “In ons bedrijf werken er evenveel mannen als vrouwen. Op alle fronten streven wij naar gendergelijkwaardigheid. Ook in het veldrijden trekken we die lijn door. Er zijn fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen, maar op het vlak van startgelden, vergoedingen en prijzengelden, doen we er alles aan om zoveel mogelijk de ongelijkheden weg te werken, ook al is er nog een lange weg te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.