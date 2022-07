Antwerpse clubiconen toveren Bocadero om in Ibiza: “Love and peace, maar dan in nieuwe vorm”

Antwerpen Ook aanpalende gebouwen UAntwerpen allicht nog weken ontoeganke­lijk na brand

Op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen blijft de precieze omvang van de schade na de (dak)brand van woensdag nog steeds moeilijk in te schatten. Naast het zwaar door brand getroffen gebouw B is in het aangrenzende gebouw D veel waterschade door de bluswerken. Twee andere gebouwen zullen allicht nog weken ontoegankelijk blijven omdat daar momenteel geen stroom is.

8 juli