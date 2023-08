Antwerpse Christoph (43) verloor drie ledematen, maar wandelt twee jaar later opnieuw dankzij Amerikaans prothesebedrijf: “Ik doe elke dag aan topsport”

Art-nouveaupa­rel 'Het Bootje' staat te koop voor 2,5 miljoen euro

‘Het Bootje’ is een begrip in Antwerpen: op de hoek van de Schilders- en de Plaatsnijdersstraat, uitkijkend op het KMSKA, pronkt een art-nouveau herenhuis met een balkon in de vorm van een schip. Het stulpje kan bovendien binnenkort van jou zijn, want Het Bootje staat te koop voor 2,5 miljoen euro.