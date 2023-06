Antwerpse chef maakt rood-wit dessert als ode aan RAFC: “Mét gin van Toby Alderweireld”

Dief elektri­sche fiets op heterdaad betrapt; slachtof­fer dolgeluk­kig met teruggevon­den fiets

Tijdens een actie tegen overlast in de omgeving van het Koningin Astridplein, De Keyserlei, Operaplein en Teniersplaats kreeg het wijkteam vrijdag iemand in de gaten die veel aandacht had voor gestalde fietsen. In de Keistraat knipte de verdachte het slot door van een elektrische fiets en vertrok ermee. De politie arresteerde hem.