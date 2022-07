Antwerpse Carlos (32) draait op Tomorrowland én cureert eigen podium: “Ik dacht dat er geen kat zou komen, maar het podium werd afgesloten wegens te veel volk”

TOMORROWLANDNormaal gezien houdt hij zich bezig met de programmatie van Club en Grand Café Capital onder en in het Antwerpse Stadspark maar voor Tomorrowland wijkt hij met veel graagte eventjes uit naar Boom. Carlos Michielsen (32) speelt als deejay Figures op het drum ‘n’ bass-podium van het Britse label ‘Unorthodox’ én cureert mee het eigen podium ‘So You Think You Can Funk’.

Carlos zijn avontuur op Tomorrowland start als deejay onder de noemer Figures. Zaterdagmiddag speelt hij op het Cage-podium oftewel de donkere, underground-club dat in fel contrast staat met het voor de rest zeer zonnige en feeërieke festival.

Lange wachtrijen

“Er stonden gewoon al mensen op mij te wachten vóóraleer ik moest beginnen draaien, en ik was de eerste deejay op dat podium van die dag”, lacht Carlos. “Dat had ik echt niet zien aankomen. Tijdens mijn set kreeg ik opeens foto’s doorgestuurd van vrienden, van lange wachtrijen richting mijn set. Op een bepaald moment hebben ze zelfs mensen moeten tegenhouden omdat het te druk werd. Ik wist echt niet dat ik zo veel fans had. Of kwamen de mensen gewoon verkoeling opzoeken in die blakende hitte”, klinkt het vol zelfspot.

“Want het is nu niet dat ik de meest toegankelijke muziek heb opgelegd. Van dubstep naar jungle naar hardcore en drum ‘n’ bass. Dat is tussen de 140 en de 175 beats per minuut. Wie daar geen verstand van heeft: dat is een héél hoog tempo”, grinnikt hij.

Unorthodox

Het podium wordt uitgebaat door het drum ‘n’ bass-label ‘Unorthodox’, actief in de Britse LGBTQ+-scene. “Hoe zij bij mij terecht gekomen zijn? Niet”, benadrukt Carlos. “Ik ben hier gewoon op vraag van Tomorrowland zelf. Ik heb wel geen goeie band met het festival. In het verleden stond ik wel eens op het Belgische drum ‘n’ bass-podium van Star Warz met mijn kompaan, als ‘Gunman & Judah’. Ook met ‘So You Think You Can Funk’ stonden we eerder al op Tomorrowland.”

‘So You Think You Can Funk’ is een Antwerps reizend feestconcept waar de nadruk ligt op funk, soul, house en andere sexy, dansbare muziek. Het feestconcept palmt zondag het podium Casa Corona in op Tomorrowland. Op het programma staan Funcadafi Soundsystem, Sahra, What It Is, Bibi Seck en So You Think You Can Funk All Stars, waar Carlos zelf ook deel van uit maakt.

De Zomer van Capital

En de rest van de zomer? “Terug in thuisbasis Capital in Antwerpen, waar we elke week zomerclub houden boven in ons café en buiten op het terras, dat de hele nacht open blijft. Het is een beetje hoe Capital zich kan onderscheiden van andere zomerclubconcepten in de stad, een uitgebreid groen terras waar je heelder zwoele nachten kan blijven vertoeven.”

