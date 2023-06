Antwerpse bushokjes krijgen groendak

IN BEELD. Snikheet zomerweer én een blik straffe namen: Live Is Live mist start op Antwerpse Linkeroe­ver niét

Bij snikhete temperaturen is zaterdag aan de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever de tweede editie van Live is Live begonnen. De affiche bood de hele dag véél lekkers: School Is Cool, Sylvie Kreusch én Balthazar. Vanavond speelt de Amerikaanse rockgroep The War on Drugs - een wereldact ondertussen - ten dans.