Antwerpse broer en zus lanceren persoonlijke sommelier in New York: “QelviQ zal voor een revolutie in de wijnindustrie zorgen”

AntwerpenOp woensdag 16 november werd QelviQ Personal Sommelier gelanceerd in het Flanders House in New York. Helena Verellen (52), de co-founder en zus van de Antwerpse oprichter Xavier Verellen (56), gaf daar het startschot voor de commercialisering van de wijnkoeler op de Amerikaanse markt: “Zelfs wie niets van wijn kent, is met dit toestel gebaat”, zegt topsommelier Rusty Rastello. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is fan.

“De grootste misvatting van wijn is dat een fles witte gewoon in de koelkast moet staan, en een fles rode op het schap”. En dus vond Zoerselnaar Xavier Verellen het tijd om dat recht te zetten. Na zes jaar marktonderzoek en productontwikkeling lanceerde hij onder de vennootschap Kellvin , een bedrijf met uitsluitende Vlaamse aandeelhouders, de QelviQ: “Eigenlijk doet de QelviQ alles wat een echte sommelier ook doet”, vertelt hij. “De wijnkoeler zorgt voor de juiste temperatuur, geeft advies over welke gerechten het beste bij welke wijn passen, beheert de wijnvoorraad en kan zelfs wijn voor u aankopen. Een wereldprimeur.”

Ook champagne

QelviQ is de combinatie van het toestel en de app ‘ Ask QelviQ’ . Dankzij de Internet of Things revolutie kan nu alle kennis van een sommelier opgeslagen worden in het intelligente toestel. De database van 350.000 ideale serveertemperaturen zorgt ervoor dat QelviQ elke wijn - en champagne- op de juiste temperatuur brengt. Daarnaast werkte een groep van sommeliers samen om de ideale combinaties van wijn en gerechten samen te stellen.

Volledig scherm De QelviQ koelt elke wijnfles naar de juiste temperatuur. © QelviQ

“Of dit nu concurrentie is voor ons?”, vraagt topsommelier Rusty Rastello zich af bij de lancering van het product in de Flanders House. “Neen, integendeel. Het vult de kennis die wij aan klanten kunnen bieden perfect aan. Ik werk heel de tijd met mensen die zoveel appreciatie hebben voor wijn, maar die eigenlijk geen idee hebben hoe ze een bepaalde fles het best drinken. Dit product is dus ideaal voor de wijnkenner, maar evenzeer voor de wijnamateur die een goede fles niet verloren wil laten gaan.”

‘Antwerps succesverhaal’

QelviQ werd volledig ontwikkeld in Vlaanderen door een groep ingenieursbedrijven die elk hun competentie aanbrachten, van ingenieurs in productdesign en koelingstechnologie tot software- en firmwarespecialisten . QelviQ kreeg gedurende de ontwikkeling medewerking van de Vlaamse overheid in de vorm van innovatiesteun van VLAIO, handelsadvies van FIT en de stad Antwerpen. “Als burgemeester ben ik trots om dit Antwerps succesverhaal mee aan te kondigen”, zegt Bart De Wever in een videoboodschap. “Voor mij komt deze uitvinding 11 jaar te laat (De Wever stopte 11 jaar geleden met alcohol drinken, red.), maar ik hoop dat het u wel kan helpen uw levensstandaard zo te verbeteren.”

Volledig scherm De Qelviq. © RV

Helena Verellen (52) coördineert de zaken in New York: “Als wijnliefhebber wist ik al langer dat de ideale serveertemperatuur heel belangrijk is. Een glas Cabernet aan 15 graden Celsius is een totaal andere wijnervaring dan datzelfde glas aan 18 graden Celsius. Toen mijn broer me vroeg om mee in het project te stappen, heb ik met andere woorden niet getwijfeld. De Amerikaanse markt is veel minder conservatief als de Europese en zit te popelen om dit product te omarmen.” Ook in België en Europa is de QelviQ nu te verkrijgen.

