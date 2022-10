Antwerpse avondspits mondt uit in "verkeersinfarct" met uren aanschuiven door noodherstelling viaduct Merksem

Antwerpen 100.000 euro voor een gebruikte handtas: Antwerpse tweede­hands­win­kel verkoopt ‘zeldzaams­te handtas ter wereld’

Tweedehands shoppen is niet áltijd goed voor de portemonnee: de Antwerpse luxetweedehandswinkel Labellov verkocht de zeldzaamste handtas ter wereld voor meer dan 100.000 euro aan een modeliefhebber in Hong Kong. De Hermès Himalaya Kelly is de heilige graal onder de handtassen en wordt enkel verkocht aan topverzamelaars. “Dit is de Rolls Royce van de handtassen.”

12:19