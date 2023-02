Antwerpse advocaat opgepakt in Sky ECC-onderzoek

Mechelen Werkstraf voor dertiger die dreigde met bomaanslag op Antwerps gerechtsge­bouw

De 32-jarige Abdel E.M. uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een werkstraf. In april 2021 dreigde hij met een bomaanslag op het Antwerpse gerechtsgebouw. Ontkennen deed hij niet. “Ik was kwaad door een vonnis”, luidde het bij E.M. op zitting.