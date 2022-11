Antwerps Zorgcentrum na Seksueel Geweld bestaat één jaar: “Gemiddeld komen er twee à drie slachtoffers per dag langs”

Op 10 november 2021 opende het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Antwerpen de deuren in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In Brussel, Gent en Luik bestonden al Zorgcentra na Seksueel Geweld. Het doel: slachtoffers van seksueel geweld alle zorg onder één dak aanbieden in een vertrouwde omgeving, ook voor eventuele sporenafname en politionele opvolging. Het team van ZSG Antwerpen bestaat uit 18 forensisch verpleegkundigen, 1 onthaalmedewerker, 5 psychologen, 1 unitverantwoordelijke, 1 medisch coördinator en 1 politiecoördinator.

Eén dag na de opening kwam het eerste slachtoffer langs. Sindsdien ging het hard. “Na die eerste aanmelding is er een soort van tsunami ontstaan. Er kwamen veel meer slachtoffers langs dan we hadden ingeschat. We hebben dus snel geschakeld en onze werking aangepast”, vertelt Sarah De Schepper, unitverantwoordelijke ZSG Antwerpen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Antwerpse Zorgcentrum na Seksueel Geweld is één jaar open. © UZA

Klacht neerleggen

Gemiddeld komen er twee à drie slachtoffers per dag langs in het Antwerpse zorgcentrum, meer dan in de andere ZSG’s in ons land. In de eerste helft van 2022 kwamen in de zes Belgische centra 1.142 slachtoffers langs voor verzorging. 27,8% daarvan meldde zich aan in Antwerpen. 92,2% van de slachtoffers zijn vrouwen, 7,8% zijn mannen. De gemiddelde leeftijd is 23 jaar. 35,1% van de slachtoffers is minderjarig. De meeste meldingen gaan over verkrachting. Zeker 62,3% van de daders is gekend voor het slachtoffer.

73,6% van de slachtoffers besloot klacht neer te leggen tijdens de eerste aanmelding op het ZSG in Antwerpen. “We hebben het gevoel dat er meer slachtoffers de stap zetten om aangifte te doen door het veilige gevoel dat het team van ZSG creëert. We bereiken zo slachtoffers die voor de komst van het centrum de weg naar de politie niet vonden”, aldus Lise Buyens van de federale politie Antwerpen. “En, omdat alle slachtoffers nu in één centrum worden opgevangen, werd voor ons het voorbije jaar pijnlijk duidelijk hoe groot het probleem is.”

Meer slachtoffers bereiken

“Het afgelopen jaar is heftig geweest, maar we zijn fier op wat we bereikt hebben. We hebben op korte termijn het centrum op de kaart gezet”, zegt dokter Ilse Kint, medisch coördinator van ZSG in Antwerpen. “We zijn ook trots op de vele samenwerkingen, in de eerste plaats met politie en parket. We hebben bruggen gemaakt en dat werkt. Kijk maar naar de samenwerking tussen zedeninspecteurs en forensisch verpleegkundigen. In de toekomst wil het Antwerpse ZSG-team nog meer inzetten op bekendheid en sensibilisering, zodat ook slachtoffers die nu nog onder de radar blijven de zorg kunnen krijgen die ze verdienen.”

