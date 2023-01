Antwerps team VR Racing gooit hoge ogen in Dakar Classic

De derde etappe op dinsdag was een gelukje voor het team van VR Racing en meer bepaald voor Dirk Van Rompuy en zijn co Chris Goris: “We reden vroeg in de proef lek, met beide rechterbanden, waardoor we veel tijd verloren en later in overstroomd gebied terecht kwamen. Gelukkig kwam dan het nieuws dat de proef geannuleerd werd, juist vanwege die weersomstandigheden en al bij al hebben we dus wel geluk gehad.” Op woensdag werd het duo knap tweede, wat resulteert in een vijfde plaats algemeen, maar op relatief korte afstand van de podiumplaatsen.