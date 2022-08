Antwerps schooljaar vangt aan met 39 schoolstraten: “Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar”

23 straten in Antwerpen zijn definitief, 16 daarvan zijn in proefopstelling. In aanvangsfase worden straten afgesloten met verplaatsbare hekkens, geplaatst door vrijwilligers die door de aanvragende school geronseld worden. Die werkwijze is nog steeds in voege, maar voor schoolstraten die definitief goedgekeurd zijn wordt sinds dit voorjaar gekeken of de mogelijkheid bestaat om een vaste slagboom te plaatsen, ter vervanging van de hekkens. Die slagbomen worden dan tijdelijk neergelaten telkens de schooldag begint of eindigt.

De eerste slagboom werd eind april geplaatst in de Hertoginstraat. Ondertussen kregen ook de Monnikenhofstraat (Berendrecht), de Leon Stampelaan (Deurne), de Baron Leroystraat (Deurne), de Demerstraat (Antwerpen), de Korte Scholierstaat (Antwerpen) en de Geluwestraat in Berchem een slagboom. De volgende straten krijgen dit najaar ook een slagboom in het kader van de inrichting van een schoolstraat: de Blarenstraat in Ekeren, de Frans Messingstraat in Deurne, de Generaal De Wetstraat en de Sint-Erasmusstraat in Borgerhout, de Jules Baeckelmanslaan in Hoboken, de Frans Stienletlaan in Wilrijk en de Leon Stampelaan in Deurne (andere kant van de straat).