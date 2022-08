Antwerps orkest viert 125ste verjaardag van Koningin Elisabethzaal met thema ‘Monument’

Het thema ‘Monument’ vormt de rode draad in de concertprogramma’s én in de omkadering tijdens het seizoen 2022-2023. “Monumentale persoonlijkheden zoals gerenommeerde dirigenten als Mark Elder, Eliahu Inbal en Jaap van Zweden en solisten van wereldklasse als Matthias Goerne, Janine Jansen, Patricia Kopatsjinskaja zullen het beste van zichzelf geven. Ook Koningin Elisabethwedstrijdwinnaars Lukáš Vondráček en Sergej Katsjatrian zullen optreden. Daarnaast staan er tijdens het jubileumjaar heel wat monumentale werken op het programma in de gouden Koningin Elisabethzaal. De rol van monumenten in onze samenleving zullen met een kritisch oog worden bekeken”, klinkt het.

September feestmaand

In 1897 werd de Feestzaal van de Dierentuin feestelijk geopend op dezelfde plek waar later de gouden Koningin Elisabethzaal zou verrijzen. Om die 125e verjaardag in de verf te zetten, tovert Antwerp Symphony september om tot feestmaand. “Elke week kan het publiek genieten van een uniek en apart concert: van het gratis openluchtconcert op het Antwerpse Sint-Jansplein, langs het overdonderende filmconcert Pirates of the Caribbean, tot het glamoureuze openingsgala met operaster Sir Bryn Terfel.”