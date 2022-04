Antwerps nooddorp klaar voor opvang 600 Oekraïners: eerste bewoners trekken deze week in units in

De Wever kreeg over de opvang van vluchtelingen vragen van Groen, Vlaams Belang en Vooruit tijdens de gemeenteraad. Hij gaf een update van de cijfers. In Antwerpen hebben al bijna 3.500 Oekraïners een eerste afspraak gemaakt voor een A-kaart. Die levert het bewijs dat je in het vreemdelingenregister bent ingeschreven. Tot nu toe is er nog geen enkele A-kaart uitgereikt, omdat daar ongeveer een maand voor nodig is. Er moeten immers woonstcontroles gebeuren. Intussen krijgen 215 vluchtelingen in Antwerpen een leefloon.