Antwerps museum Mayer van den Bergh breidt fors uit: “Museum zal niet langer verborgen zijn”

Deurne/Borgerhout En plots wordt Deurne even omgedoopt tot Putten: “Klanten rijden hun auto kapot, fietsers lopen groot gevaar op dit brokkenpar­cours”

De ene Turnhoutsebaan is de andere niet. In Borgerhout is ze binnen een week omgevormd tot een fietsstraat met een volledig hersteld wegdek, maar in Deurne riskeer je een brokkenparcours. Het inspireerde enkele lokale N-VA’ers tot een ludieke actie: ze doopten het district om tot ‘Putten’. Het Agentschap Wegen en Verkeer belooft in augustus eindelijk de nodige herstellingen.

4 juli