Antwerps MAS kleurt blauw: “Om strijd tegen diabetes in de schijnwerpers te zetten”

Antwerpen Sinter­klaas komt langs in elk Antwerps district

Op zaterdag 12 november is het zover: dan meert Sinterklaas met zijn stoomboot aan in Antwerpen. Ook in een aantal Antwerpse districten doet hij zijn ronde. Zo houdt hij halt in Berchem (20 november), Zandvliet (27 november), Ekeren (26 november), Hoboken (3 december), Merksem (3 en 4 december) en Wilrijk (27 november).

10 november