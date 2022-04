Antwerps kledinglabel steunt Oekraïne met eigen loopshirts

AntwerpenHet Antwerpse kledinglabel KLEIR. heeft samen met sportkledingmerk VeeloHeero loopshirts ontworpen met het opschrift ‘Kundenivolge?’. 10% van de omzet wordt gedoneerd aan HOPE, een Antwerpse vzw die mensen met een tegenslag weer een doel in het leven wil geven. Focus van deze campagne: kinderen die het slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne.

Je kent KLEIR. misschien al van de T-shirts en truien bedrukt met woorden en uitspraken in het Antwerps dialect. Het kledinglabel slaat nu de handen in elkaar met VeeloHeero. Het doel van deze samenwerking? Met unieke sportkledij de fietspaden en looppistes in Antwerpen mooier maken. Letterlijk, want samen ontwikkelden ze enkele unieke loopshirts. Figuurlijk, want 10% van de volledige opbrengst gaat naar HOPE, een Antwerpse vzw die mensen met een tegenslag weer een doel in het leven wil geven.

Ten voordele van oorlogsslachtoffers

De vrijwilligers achter HOPE zullen dit jaar de Ten Miles meelopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kinderen die het slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. Meer dan 50 lopers zullen deel uitmaken van het #Athletes4Hope Running Team. HOPE kijkt er nauwgezet op toe dat de donaties rechtstreeks bij de juiste initiatieven terechtkomen. Ideeën rond specifieke projecten zijn trouwens nog altijd welkom bij HOPE.

Om HOPE een extra duwtje in de rug te geven, lanceren VeeloHeero en KLEIR. een unieke loopoutfit met leuke knipoog. Op de achterkant van de shirts vind je de tekst ‘KUNDENIVOLGE?’. Een extra motivatie voor wie tijdens de Ten Miles achter een eigenaar van zo’n shirt loopt. De mannenshirts zijn te koop in de kleuren donkerblauw, rood en felblauw. De vrouwenshirts vind je dan weer in neon koraal, donkerblauw en felblauw.

Volledig scherm KLEIR. en VeeloHeero ontwierpen T-shirts ten voordele van Oekraïne. © Ben Photography

Succesvolle samenwerking

“Een eerste samenwerking tussen KLEIR. en VeeloHeero was al erg succesvol”, aldus Mathias Vertessen van KLEIR. “De verkoop van wielershirts in 2021 bracht iets meer dan €420 op voor Rondpunt vzw, een Vlaamse vzw die zich inzet voor verkeersslachtoffers. Met deze nieuwe actie willen we die som minstens evenaren.”

“De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd”, gaat Jan Vernaillen van VeeloHeero verder. “We waren op zoek naar een fijne vzw die zich inzet voor de oorlogsslachtoffers. Vooral de focus op de getroffen gezinnen en kinderen vinden we erg belangrijk. Met HOPE zijn we zeker dat het ingezamelde geld in de juiste handen zal komen.”

De loopshirts zijn verkrijgbaar op de webshop van KLEIR. en komen op €29,50.

