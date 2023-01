Antwerps havenschepen: “Stuur desnoods het leger. De haven moét beter beveiligd worden”

De Antwerpse haven is én blijft dé draaischijf voor de internationale cocaïnetrafiek. Vorig jaar werd er in totaal 110 ton cocaïne onderschept, zo maakte de FOD Financiën Douane en Accijnzen gisteren op een persconferentie bekend. Een recordaantal, alweer. Het vorige record dateert van een jaar eerder, toen werd 90 ton cocaïne aangetroffen.

“De nieuwe resultaten tonen dat we samen een vuist kunnen maken tegen de internationale drugshandel”, sprak minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) tevreden. Maar reden tot vieren is er eigenlijk allerminst. De douane schat dat ‘amper’ 10 à 15 procent van de gesmokkelde cocaïne ook effectief wordt onderschept. En ondertussen laait het drugsgeweld in Antwerpen steeds hoger op. Met als triest dieptepunt, het overlijden van een 11-jarig meisje in Merksem, begin deze week.

“Dramatische mijlpaal”

Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) betreurt dat de strijd tegen de drugstrafiek in de Antwerpse haven niet lijkt te lukken. Dat zei ze vanmorgen op Radio 1. “Het tragische overlijden van het meisje is een nieuwe, dramatische mijlpaal. Ik denk dat iedereen er nu écht wel overtuigd moet zijn dat de strijd opgevoerd moet worden.”

Volgens De Ridder moet er zwaar ingezet worden op de beveiliging van de haven. Volgens de schepen doet Rotterdam dat wél. “Doen we dat niet, riskeren we het ‘afvoerputje’ van Europa te worden. Nu, de politie, het gerecht en de douane: ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn zwaar en structureel onderbemand. Vandaar onze oproep: roep de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar, zoals ook in 2016 gebeurde tijdens de terreuraanslagen. En zorg dat Antwerpen meer middelen en mankracht krijgt.”

Leger inschakelen?

Moet het leger desnoods worden ingeschakeld om de Antwerpse haven beter te beveiligen? Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet er geen graten meer in. En ook Annick De Ridder vindt het het overwegen waard. “De kern van de zaak is dat de haven beter beveiligd moet worden. Maar dat kunnen we ‘bevoegdheidsgewijs’ niet met de lokale politie. Eerlijk? Ik ben op het punt gekomen dat het mij allemaal niet meer uitmaakt. Versterk de federale gerechtelijke politie, of, inderdaad, stuur desnoods het leger. Het is momenteel écht dramatisch: die drugshandel verlamt en infiltreert een hele samenleving.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) blijft ondertussen bij zijn mening: de inzet van het leger is niet opportuun. “Het leger heeft geen politionele taken, het leger voert bewakingsopdrachten uit. Een land waar het leger de politie vervangt, is een land waar je niet wil wonen. Dat zijn allemaal meer symboolmaatregelen.” Ook de Nationale Veiligheidsraad samenroepen, ziet Van Quickenborne niet meteen zitten.

