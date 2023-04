Antwerps driesterrenrestaurant Zilte maakt deel uit van prestigieuze Relais & Châteaux-gids

Rode vogelmijt in je kippenhok? Proefbe­drijf Pluimvee­hou­de­rij lanceert campagne om de strijd aan te gaan

De rode vogelmijt is de schrik van elk kippenhok. Kippen worden er ongelukkig van, leggen minder eieren of sterven er zelfs aan. Het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij start met een campagne om de rode vogelmijt, de bloedluis, te bestrijden én te voorkomen in zowel professionele kwekerijen als in het kleine kippenhok in je tuin.