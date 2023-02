Antwerps ‘doofplan’ van start: Linkeroever is eerste wijk waar straatverlichting ’s nachts uitgaat

Antwerpen Rechter­hand van ‘Algerijn’ opgepakt enkele uren na veroorde­ling tot 6 jaar voor ontvoering

Het Antwerpse parket heeft Muslim I. door de politie laten arresteren, enkele uren nadat hij tot 6 jaar was veroordeeld voor de ontvoering en foltering van een drugscrimineel in Portugal. Hij handelde daarvoor in opdracht van Mohamed Reda C. “De Algerijn”. Ook tegen hem loopt een bevel tot onmiddellijke aanhouding.

12:04