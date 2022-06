Antwerps chemiebedrijf Evonik opent uitgekiende ‘Safety Street’ om personeel te trainen: “Omdat elk ongeval er een te veel is”

AntwerpenHet Antwerpse chemiebedrijf Evonik opende maandag een ‘Safety Street’. Bedoeling is om het ruim duizendkoppige personeel én externe aannemers op een interactieve manier vertrouwd te maken met alle mogelijke veiligheidskwesties. “Omdat elk ongeval er een te veel is, ondanks onze goede statistieken”, zegt afgevaardigd bestuurder Ivan Pelgrims.

Uniek is het niet, want ook andere petrochemische reuzen als BASF, Exxon en Total hadden al soortgelijke initiatieven, maar de trainingshal van Evonik zet op zijn manier weer nieuwe normen op het vlak van veiligheidsbewustzijn. Ivan Pelgrims: “We belichten liefst 36 onderwerpen. Dat gaat van veilig fietsen naar het werk, over vergunningen en last-minute risicoanalyse tot enkele essentiële regels die een dodelijke afloop voorkomen. Een voorbeeld daarvan is hoe je een opslagtank moet betreden, gelet op het gevaar van bepaalde stoffen.”

Quote Tot vandaag vertoonden we filmpjes. Maar we merkten dat de focus van de deelnemers vaak verslapte na drie kwartier tot een uur. Bij actieve oefeningen, zoals het opzetten van een gasmasker, zagen we al een verbete­ring. Werner Van Acker, stichter Safety Street

Pelgrims is vooral blij met de vele ideeën van de medewerkers en hoe ze het hebben uitgevoerd, van de opmaak van een maquette tot de Safety Street in een hanger van 330 m². Werner Van Acker geldt als de geestelijke vader van het project: “Veiligheid stopt niet bij opleidingen. Tot vandaag gaven we presentaties en vertoonden we filmpjes. Maar we merkten dat de focus van de deelnemers vaak verslapte na drie kwartier tot een uur. Bij actieve oefeningen, zoals het opzetten van een gasmasker, zagen we al een verbetering. Al doende léér je wel degelijk.”

Mascotte Sacha

Om de aandacht op veiligheid scherp te houden, riep Evonik ook een mascotte in het leven. Dat is ‘Sacha’ geworden. Bedenker van het figuurtje is Raf Luyckx, een procesoperator in het bedrijf met een grafische opleiding als stevige bagage. “We kozen bewust voor een genderneutrale naam”, zegt woordvoerder Danny Erreweyaert. “Sachja is afgeleid van Alexander, wat in het Grieks staat voor ‘beschermer’.”

Opleidingscoördinatoren Marc Balemans en Marc Maessen hebben met hun collega’s de Safety Street opgebouwd. De komende maanden zullen nog een heleboel medewerkers training krijgen.

Thomas Wessel, de directeur Human Resources van Evonik Industries, kwam vanuit Duitsland kijken. “Jullie mogen trots zijn. Dankzij jullie zullen ook op onze andere sites Safety Streets ontstaan.”

Volledig scherm Chemiebedrijf Evonik opende een Safety Street die de medewerkers alle aspecten van veiligheid moet bijbrengen. Op de foto onder meer afgevaardigd bestuurder Ivan Pelgrims (links), de Duitse directeur Human Resources Thomas Wessel (tweede van links) en bezieler van het initiatief Werner Van Acker (rechts). © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Een opslagtank kan bij opening veel gevaren inhouden. Daarom krijgt ze ook een plek in de Safety Street van Evonik. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Liefst 36 veiligheidsonderwerpen komen aan bod in de Safety Street van Evonik Antwerpen. © Klaas De Scheirder

