Antwerps Centraal Station decor voor lancering van ‘Cook at Home’, de ‘Netflix voor hobbykoks’

AntwerpenTien Vlaamse chefs, onder wie tv-persoonlijkheden Piet Huysentruyt, Wout Bru, Nathalie Meskens en Peter De Clercq, brengen hun recepten voortaan op een betalend streamingplatform. Maar naast interactief videoplatform is ‘Cook At Home’ ook een kortingsplatform. Gebruikers kunnen geld verdienen met kortingen op restaurants, kookmaterialen en keukens, tot wel 1.250 euro. De ‘Netflix voor hobbykoks’ werd maandagochtend gelanceerd in het Antwerpse Centraal Station, waar de deelnemende chefs pendelaars eigenhandig warm maakten voor het nieuwe foodplatvorm.

“Genieten én besparen.” Met die slogan stelden Piet Huysentruyt en co maandag in het Centraal Station ‘Cook At Home’ voor: het eerste interactieve foodplatform voor kookliefhebbers in Vlaanderen. Tien chef-koks - ouwe rotten in het vak én aanstormend talent - delen er hun kooktips, nieuwe recepten en onthullen de volgens hen verborgen parels uit het Vlaamse culinaire landschap. Elke chef presenteert zijn gerechten van a tot z via video’s, en laat de gebruiker toe om eigen recepten samen te stellen.

‘Cook At Home’ is toegankelijk via de computer of als app op je smartphone. Wie zich lid maakt, krijgt de keuze tussen de formules Sweet (9,99 euro per maand) en Spicy (19,99 euro per maand). Bij het nemen van een jaarabonnement, krijg je een maand gratis.

Kortingsplatform

Naast kookplatform is Cook at Home ook een kortingsplatform. Als lid heb je korting bij zo’n 30 restaurants, van topfrituren tot Italiaanse restaurants, brasseries of sterrenzaken. Ook op professioneel kookmateriaal van 14 merken en keukens van Keukens De Abdij krijg je korting. Afhankelijk of je Sweet- of Spicylid bent, schommelen de kortingen voor restaurants tussen 4 à 7 procent, voor keukenmateriaal gaat het over 5 tot 45 procent, en voor keukens gaat het om 1.000 en 1.250 euro.

De tien deelnemende chefs zijn Piet Huysentruyt, Nathalie Meskens, Wout Bru, Peter De Clercq, Sandra Bekkari, Fatima Marzouki, Marcelo Ballardin, Marco Cellini, Chloé Lauwers en Oliver Van Nueten.

Volledig scherm Tien chefs lanceren het digitaal foodplatform 'Cook At Home' op he Centraal station van Antwerpen. © Tessa Kraan

