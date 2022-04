Antwerpenaren kunnen cultuurstraat aanvragen

Bewoners die een cultuurstraat willen organiseren, krijgen de keuze uit een gevarieerd aanbod aan cultuuracts om te boeken voor hun straat- of buurtfeest. Zo is het voor bewoners eenvoudiger en laagdrempeliger om cultuur in hun straat te brengen. Zelf een andere act boeken is ook mogelijk. Inwoners kiezen vrijblijvend of ze hun straatfeest extra speciaal willen maken met acrobatische acts, optredens, beatbox, kleine vertellingen of zelfs een veilingmeester.