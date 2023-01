Antwerpenaars maken straten ‘lenteklaar’: “Mooie gelegenheid om je buren te ontmoeten”

Deurne Chauffeur blijkt hasj in zijn onderbroek te verstoppen

Tijdens toezicht in de wijk Zwarte Arend afgelopen zondag kreeg het wijkondersteuningsteam van de regio Oost een voertuig in beeld dat in aanmerking kwam voor drugshandel. De bestuurder had brokjes hasj in zijn onderbroek gestopt.

