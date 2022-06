Antwerpenaar Kua (29) ontmoette celebrities op de Paris Fashion Week: “Het is moeilijk om met hen te spreken, maar ik heb geluk gehad!”

Celebrities, influencers, agentschappen en modeliefhebbers van over de hele wereld hebben genoten van de Paris Fashion Week 2022. Het wereldbekende evenement moest twee jaar worden uitgesteld wegens de coronapandemie. Luxemerken spaarden kosten noch moeite om hun collecties voor het najaar in de schijnwerpers te zetten. Tijdens de exclusieve modeshows brachten onder andere Chanel en Dior hun glamoureuze kledij tot leven. Ook ‘s avonds genoten de deelnemers van presentaties, speciale shows en verschillende feesten tot diep in de nacht.

Influencer Kua Namsaeng (29) kreeg via een agentschap uit Parijs een uitnodiging om deel te nemen aan het wereldberoemde evenement. “Ik had vroeger al een aantal keren de Fashion Week bezocht en dat was telkens een geweldige ervaring. Als influencer ben ik via mijn sociale media veel bezig met mode. Na twee jaar corona was ik dus heel blij om terug te kunnen gaan en de nieuwste trends te ontdekken”, vertelt hij.

Beroemdheden

Tijdens het vijfdaagse evenement volgde Kua een zestal modeshows. “Ik zag het werk van ontwerper Walter Van Beirendonck en ben heel enthousiast over zijn nieuwe kleurrijke collectie. Het was leuk om hem als landgenoot te steunen. Ik kwam ook Brandon Wen tegen, dat is zijn opvolger aan de Antwerpse modeacademie.” Kua ontmoette er nog meer celebrities. “Ik zag Justin Timerlake voorbijlopen en sprak even met de Koreaanse zanger V. Jammer genoeg had hij niet veel tijd. Ik kon wel een foto maken met rapper 24kGoldn en ontmoette dj Martin Garrix op een feestje. Hij was heel sympathiek!”

Kua kwam ook Lalisa Manobal van de populaire Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink tegen. “Het is moeilijk om te praten met Koreaanse beroemdheden, maar ik had veel geluk. De ruimte werd net gesloten en ik was de laatste persoon die binnen mocht. Omdat we allebei Thais spreken, was het gemakkelijker om contact te leggen. Ze was heel vriendelijk en wilde met mij op de foto. Nadat ik die foto op mijn Instagram gepost had, kreeg ik 50.000 nieuwe volgers. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt!”

