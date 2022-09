Antwerpenaar bestelt steeds meer eten aan huis: zestien keer meer bestellingen op vijf jaar tijd via Uber Eats

Het aantal restaurants waarop Uber Eats aangesloten is, is met 23 vermenigvuldigd. Bovendien zijn er vandaag 7 keer meer Uber Eats-koeriers dan in het prille begin van het bezorgplatform in Antwerpen. Antwerpenaren blijken er zelfs heel bijzondere bezorggewoonten op na te houden. Ten eerste doen ze het graag rustig bij de start van de paasvakantie en nemen ze even een adempauze na al het koken en harde werk tijdens de week. Sinds de lancering in Antwerpen vond de absolute topdag van de bezorgdienst plaats op paasmaandag.