Antwerpen verwijdert ‘woke’ portretten uit trappenhal Arenbergschouwburg

Vier foto’s van de gerenommeerde fotograaf Mous Lamrabat in de Antwerpse Arenbergschouwburg moeten van het stadsbestuur opnieuw vervangen worden door de oorspronkelijke historische schilderijen. De beslissing - ze speelde mee in het besluit van Arenberg-directeur Milan Rutten om op te stappen - zorgt voor grote ophef. Oppositiepartij Groen is in alle staten: “Cultuurschepen Ait Daoud gedraagt zich als een Romeinse keizer die vanop ‘t Schoon Verdiep de duim omhoog en omlaag doet.”

Na het schrappen van de projectsubsidies en het collectieve ontslag van de stadsdichters, is er alweer commotie in de Antwerpse culturele wereld. Ditmaal draait de zaak rond vier foto’s van de internationaal gerenommeerde fotograaf Mous Lamrabat. Zijn portretten - het gaat onder meer om een vrouw met een hoofddoek - sieren sinds begin november de trappenhal van de Arenberg die een grondige renovatie onderging. Het opzet volgens de schouwburg: het interieur “een diversere en hedendaagse look” geven.

Niets bijzonder zou u denken? Maar voor Lamrabats foto’s moesten vier portretten van historische Antwerpse figuren - onder meer Antwerps burgemeester Filips van Marnix, ondernemer Gilbert van Schoonbeke en Pieter Appelmans, een van de architecten van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - wijken. Directeur Milan Rutten verwoordde het afgelopen najaar in ‘Gazet van Antwerpen’ als volgt: “Onze hal hing dus vol witte oude mannen. Die weerspiegelen het stadsbeeld van vandaag niet.”

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), tevens lid van de raad van bestuur van de culturele instellingen Antwerpen, stoorde zich grondig aan de demarche van de Arenberg. “De portretten zijn erfgoed. Ze behoren tot onze geschiedenis en die mag je niet zomaar ‘cancelen’”, aldus Lemmens. “Ik begrijp zeer goed dat de Arenberg rond diversiteit wil werken, maar er zijn plekken genoeg in de schouwburg om dat te doen.”

Lemmens vond gehoor bij het Antwerpse stadsbestuur. Die besliste om de foto’s te verwijderen en de oorspronkelijke schilderijen terug te hangen. De foto’s van Lamrabat worden verplaatst naar andere plekken in de Arenberg. Eén foto van een vrouw met een sluier is al weggehaald, en zal “prominent” in de inkomhal te zien zijn. De drie andere foto’s verdwijnen in de paasvakantie, die komen uiteindelijk in vernieuwde foyer te hangen.

Dat de stad zo drastisch ingreep, viel bijzonder slecht bij de leiding van de Arenberg. Meer nog: het zou zelfs hebben meegespeeld in de beslissing van directeur Milan Rutten om op te stappen. Sinds vorige maand is hij aan de slag op het kabinet van minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit).

Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) verdedigt haar beslissing. “We doen niet mee aan het wissen van de geschiedenis. Het gaat hier niet zomaar om schilderijen van blanke mannen die zijn weggehaald, maar om historische figuren die onze stad mee groot hebben gemaakt.”

Ze beklemtoont dat ze de foto’s van Lamrabat mooi en knap vindt. “Ze tonen onze stad in al haar diversiteit, met of zonder hoofddoek. Maar in dit geval heeft een directeur die ambtenaar is van de stad, beslist heeft om historische schilderijen weg te halen zonder ons op de hoogte te brengen. Zoiets toets je af.”

De heisa over de portretten zorgt ook voor misnoegde reacties uit de Antwerpse politiek. Oppositiepartij Groen is in alle staten. “Nadat eerst de stadsdichters braaf hun mond moesten houden, mag nu de Arenberg al niet meer kiezen hoe ze haar inkomhal inricht”, reageert Groen-voorzitter Bogdan Vanden Berghe. “De schepen gedraagt zich als een Romeinse keizer die vanop ‘t Schoon Verdiep de duim omhoog en omlaag doet. Het cultuurbeleid wordt daarbij verengd tot het nauwe wereldbeeld van de schepen. We verwachten dat het stadsbestuur zich hiervan distantieert en de Arenberg de artistieke vrijheid geeft die het verdient.”

Opvallend: ook Vooruit, samen met N-VA in de Antwerpse coalitie, spreekt zich uit. “Dit is geen kwestie van erfgoed”, meent Vooruit-gemeenteraadslid Tatjana Scheck, tevens bestuurslid van de Arenberg. “Het is net goed dat dergelijke zaken mee evolueren met de samenleving, en er meer kleur wordt gegeven aan de hal met plechtige statieportretten. Bovendien moeten we de autonomie van de kunsten en de artistieke vrijheid behouden.”

Scheck stelt dat het om een eenzijdige beslissing van het stedelijke kabinet Cultuur gaat, en dus niet om een door het volledige schepencollege gedragen maatregel. Ze wil de kwestie aankaarten op de volgende raad van bestuur van de Arenberg.

