Antwerpen verplicht ‘paniekknop’ voor escorts: “Deze sekswerkers kunnen in onveilige situaties belanden”

Jinnih Beels (Vooruit) over verkiezin­gen en escaleren­de drugsoor­log: “Natuurlijk zijn de mensen bang. Maar doe niet alsof meer politie en het leger het probleem gaan oplossen”

Vooruit surft op mooie peilingen en trapt in Antwerpen al een voorzet richting verkiezingen. De partij trekt de straat op met ’27 kansen’. Rode draad: jongeren, veiligheid, koopkracht, gezondheid en klimaat. Maar de brandende actualiteit is wat ze is: nu de drugsoorlog escaleert, pleit kopstuk Jinnih Beels voor een totaal andere aanpak. “Kijk eens naar Duitsland, op veel vlakken een gidsland voor Bart De Wever (N-VA): de overheid wil er de productie, distributie en verkoop van cannabis reguleren.”