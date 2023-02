Antwerpen trekt kaart van elektrificatie: nog dit jaar twee ‘snellaadpleinen’ op komst langs Singel

ASSISEN LIVE. “Du Lion was zogezegd niet ziek genoeg om seks te hebben met een dood lichaam. Wel dus”: Vandaag beslist de jury over schuld van Stephaan Du Lion

Nog twee dagen te gaan in het assisenproces tegen Stephaan Du Lion. Dinsdagvoormiddag zullen de pleidooien van de burgerlijke partijen verdergaan, waarna ‘s namiddags zowel de advocaat-generaal als de advocaten van Du Lion zelf zich zullen laten horen. Vanavond is het dan zover en zal de jury zich terugtrekken om zich te beraden over de schuldvraag. Dat zal weinig spannends opleveren: Du Lion betwist de moorden tenslotte niet. De advocaten laten alvast geen spaan van hem heel. “U bent te beschaamd om de waarheid over uw lippen te krijgen.”