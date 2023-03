Antwerpen telt twee nieuwe sterrenrestaurants: “Glass is niet het typische Michelin-restaurant”

Shana (35) heeft darmkanker, vrienden en familie organise­ren benefiet: “Ik wil nog zo lang mogelijk bij mijn zoontjes zijn”

Shana De Loose, een 35-jarige moeder van twee zonen uit Deurne, vecht al drie jaar tegen darmkanker met uitzaaiingen. Om haar te steunen, organiseren haar familie en vrienden een benefiet op zaterdag 22 april in parochiezaal Sint Rumoldus in Deurne. “Ik blijf positief: dat is belangrijk voor mijn kinderen”, aldus Shana.