Antwerpen springt op kar ‘memetechno’: Ranzig Raven in Zappa

Opnieuw & Co opent circulair atelier DoeDoe in Wilrijk: “Wat bij tweede­hands­win­kels niet verkocht wordt, krijgt bij DoeDoe een derde leven”

Vandaag opende circulair atelier DoeDoe feestelijk de deuren in Wilrijk, in aanwezigheid van schepen van Sociale Economie Tom Meeuws. DoeDoe maakt verschillende producten en knutselpakketten uit restmaterialen - denk aan pennenzakken en totebags - en stimuleert tegelijkertijd sociale tewerkstelling. Het is een duurzaam initiatief van Opnieuw & Co samen met Gitte Keymeulen, dat volledig in teken staat van hergebruik.