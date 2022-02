Antwerpen sluit zondag waterkeringspoorten door stormtij op Schelde

Antwerpen Wagen brandt volledig uit in centrum Antwerpen: bestuurder kon nog amper op zijn benen staan van dronken­schap

Een auto is zondagochtend volledig in vlammen opgegaan in de Gasstraat. De bestuurder had kort daarvoor nog een onzachte aanrijding met de stoeprand gehad. De man bleek dronken al probeerde hij de schuld in de schoenen van een (denkbeeldige) vriend te schuiven.

